Главный тренер сборных России по биатлону - больше нет такой должности

По словам члена Правления СБР Дмитрия Алексашина, должен быть или институт главного тренера или институт старших тренеров.

Однако нужен человек между всеми командными структурами, но у него должны быть совершенно другие задачи – в европейских командах эти функции исполняет так называемый спортивный директор. Он должен отвечать за взаимодействие, а не стоять с трубой и тренировать команду, когда есть старший тренер, который отвечает за ее результат заявил Д. Алексашин.

Его коллега Дмитрий Васильев считает, что структура с главным тренером не выполнила ту роль, которая была определена.

Когда в команде присутствуют главный тренер, старший тренер и начальство сверху — это тот самый случай, когда у семи нянек дитя без глазу. Поэтому мы не стали выдумывать ничего сверхъестественного и вернулись к опыту прошлых лет, в том числе к опыту института старших тренеров в Советском Союзе заявил двукратный Олимпийский чемпион.

До сих пор главным тренером сборных был Валерий Польховский. Вероятно, отказаться от должности Правление СБР заставил провал российских спортсменов на Чемпионате мира в немецком Рупольдинге. На счету биатлонистов — всего две бронзы. Сборная страны показала худший результат в истории.

Как сообщили в медиаслужбе СБР, наставником мужской команды вместо Андрея Гербулова предлагается назначить Николая Лопухова, который ранее выступал тренером по функциональной и технической подготовке команды. При этом Гербулов продолжит работу в качестве одного из тренеров. Немец Вольфганг Пихлер сохранил пост наставника женской сборной. Под руководством старших тренеров женской и мужской команд будет два состава главной команды - основной и резервный.