Главный тренер сборных России по биатлону - больше нет такой должности
Должность упразднена 19 апреля 2012 года Правлением Союза биатлонистов России. Решение принято для того, чтобы избавиться от двоевластия.
По словам члена Правления СБР Дмитрия Алексашина, должен быть или институт главного тренера или институт старших тренеров.
Однако нужен человек между всеми командными структурами, но у него должны быть совершенно другие задачи – в европейских командах эти функции исполняет так называемый спортивный директор. Он должен отвечать за взаимодействие, а не стоять с трубой и тренировать команду, когда есть старший тренер, который отвечает за ее результат заявил Д. Алексашин.
Его коллега Дмитрий Васильев считает, что структура с главным тренером не выполнила ту роль, которая была определена.
Когда в команде присутствуют главный тренер, старший тренер и начальство сверху — это тот самый случай, когда у семи нянек дитя без глазу. Поэтому мы не стали выдумывать ничего сверхъестественного и вернулись к опыту прошлых лет, в том числе к опыту института старших тренеров в Советском Союзе заявил двукратный Олимпийский чемпион.
До сих пор главным тренером сборных был Валерий Польховский. Вероятно, отказаться от должности Правление СБР заставил провал российских спортсменов на Чемпионате мира в немецком Рупольдинге. На счету биатлонистов — всего две бронзы. Сборная страны показала худший результат в истории.
Как сообщили в медиаслужбе СБР, наставником мужской команды вместо Андрея Гербулова предлагается назначить Николая Лопухова, который ранее выступал тренером по функциональной и технической подготовке команды. При этом Гербулов продолжит работу в качестве одного из тренеров. Немец Вольфганг Пихлер сохранил пост наставника женской сборной. Под руководством старших тренеров женской и мужской команд будет два состава главной команды - основной и резервный.
До 25 мая решение правления СБР будет направлено на утверждение в Минспорттуризма.