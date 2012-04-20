Тагильчанка Дарья Деева будет участвовать в Олимпийских играх в Лондоне

Как рассказали в Отделе по физической культуре, спорту и туризму Нижнего Тагила, по результатам третьего дня чемпионата России по плаванию 100 метров брасс отборочный олимпийский норматив (100 метров брасс) для участия в индивидуальных видах программы Олимпийских игр-2012 в Лондоне выполнила представительница детско-юношеской спортивной школы «Юпитер»Дарья Деева.

Серебряный призер Дарья Деева проиграла всего 0,17 секунды победительнице заплыва на дистанции 100 м брассом Юлии Ефимовой и показала свой лучший результат. При этом обе спортсменки выполнили квалификационный норматив.

Мы проделали очень большую работу с моим тренером Светланой Владимировной Насыровой. Сегодня я очень довольна своим результатом. Несмотря на то, что моя любимая дистанция 100 метров, я будет пытаться бороться за олимпийскую лицензию и на дистанции в два раза длиннее рассказала тагильчанка.

Результаты заплыва 100 м брассом Чемпионата России по плаванью: 1 место - Юлия Ефимова (Ростовская обл.) – 1.07,05, серебро - Дарья Деева (Свердловская обл.) – 1.07,22, бронза у Анастасии Чаун (Москва) – 1.08,74.