ХК «Металлург», в составе которого играет тагильский хоккеист, взял кубок Гагарина-2016 (ФОТО)
Накануне в финале Континентальной хоккейной лиги магнитогорцы победили московский ЦСКА. Итог встречи – 3:1.
Примечательно, что новоиспеченным чемпионом стал воспитанник тагильского «Спутника» Артем Железков. В нынешнем сезоне хоккеист сыграл в составе «Металлурга» 57 матчей, сообщает пресс-служба хоккейного клуба из Магнитогорска.
Кстати, Железков не первый спортсмен, который поднимал над головой главный трофей КХЛ. Например, в прошлом году защитник Дмитрий Юдин выступал в составе СКА. Тогда армейцы с берегов Невы сыграли в 7-ми матчевой серии плей-офф против ЦСКА и стали чемпионами соревнований.
А в 2011 году обладателем Кубка Гагарина стал Александр Радулов - самый титулованный тагильчанин. Тогда воспитанник тагильской школы хоккея играл за уфимский «Салават Юлаев».
Напоминаем, в следующем сезоне главным тренером «Спутника» по-прежнему будет Андрей Кирдяшов.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru