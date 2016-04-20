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ХК «Металлург», в составе которого играет тагильский хоккеист, взял кубок Гагарина-2016 (ФОТО)
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ХК «Металлург», в составе которого играет тагильский хоккеист, взял кубок Гагарина-2016 (ФОТО)

20 апреля 2016, 14:30СпортТимофей Данилов
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