ХК «Металлург», в составе которого играет тагильский хоккеист, взял кубок Гагарина-2016 (ФОТО)

Примечательно, что новоиспеченным чемпионом стал воспитанник тагильского «Спутника» Артем Железков . В нынешнем сезоне хоккеист сыграл в составе «Металлурга» 57 матчей, сообщает пресс-служба хоккейного клуба из Магнитогорска.

Кстати, Железков не первый спортсмен, который поднимал над головой главный трофей КХЛ. Например, в прошлом году защитник Дмитрий Юдин выступал в составе СКА. Тогда армейцы с берегов Невы сыграли в 7-ми матчевой серии плей-офф против ЦСКА и стали чемпионами соревнований.