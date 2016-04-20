Плей-офф ждет: тагильский «Старый соболь» участвует в финале Первенства России по баскетболу

В первой игре «соболя» обошли земляков из Екатеринбурга со счетом 60:38. После прошел матч с хозяевами паркета – московской «Тринте». Здесь тагильчане уступили – счет 34:54. Однако вчера воспитанникам «Старого соболя» удалось вырвать победу в упорной борьбе у подмосковных «Химок». Итог встречи – 67:58.