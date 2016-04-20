Плей-офф ждет: тагильский «Старый соболь» участвует в финале Первенства России по баскетболу
20 апреля 2016, 08:45СпортТимофей Данилов
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Полным ходом в Москве идут заключительные игры Первенства России по баскетболу среди юношей 13-ти лет. Накануне закончился групповой этап.
Сюжеты: Нижний Тагил
В первой игре «соболя» обошли земляков из Екатеринбурга со счетом 60:38. После прошел матч с хозяевами паркета – московской «Тринте». Здесь тагильчане уступили – счет 34:54. Однако вчера воспитанникам «Старого соболя» удалось вырвать победу в упорной борьбе у подмосковных «Химок». Итог встречи – 67:58.
Сейчас тагильчанам предстоит сыграть в серии плей-офф. В играх на вылет 1/8 финала конкуренцию «соболям» составят спортсмены из подмосковной Можги.
Первая игра начнется сегодня в 10:00 по Москве. Кстати, на сайте Российской федерации баскетбола проходят онлайн-трансляции матчей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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