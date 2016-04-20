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Плей-офф ждет: тагильский «Старый соболь» участвует в финале Первенства России по баскетболу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Плей-офф ждет: тагильский «Старый соболь» участвует в финале Первенства России по баскетболу

20 апреля 2016, 08:45СпортТимофей Данилов
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