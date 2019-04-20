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Нижнетагильский ледовый дворец от УВЗ может перейти городу или государству
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильский ледовый дворец от УВЗ может перейти городу или государству

Сегодня, 11:24СпортФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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