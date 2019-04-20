Нижнетагильский ледовый дворец от УВЗ может перейти городу или государству

Информацию о возрождении хоккейного клуба сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По его словам, представители администрации обсуждали эту тему с губернатором региона Евгением Куйвашевым, министром спорта Леонидом Рапопортом и гендиректором УВЗ Александром Потаповым.

На сегодня хочется реанимировать хоккей в Тагиле, так как у нас великолепная хоккейная школа, хоккейные традиции, которыми не каждый город может гордиться, сказал Пинаев.