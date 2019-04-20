Нижнетагильский ледовый дворец от УВЗ может перейти городу или государству
Сегодня, 11:24СпортФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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В Нижнем Тагиле для возрождения ХК «Спутник» планируется передача Дворца ледового спорта с баланса УВЗ муниципалитету или в государственную собственность, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Информацию о возрождении хоккейного клуба сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По его словам, представители администрации обсуждали эту тему с губернатором региона Евгением Куйвашевым, министром спорта Леонидом Рапопортом и гендиректором УВЗ Александром Потаповым.
На сегодня хочется реанимировать хоккей в Тагиле, так как у нас великолепная хоккейная школа, хоккейные традиции, которыми не каждый город может гордиться, сказал Пинаев.
В настоящий момент с госкорпорацией Ростех решается вопрос о передаче Дворца ледового спорта муниципалитету или в государственную собственность.
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