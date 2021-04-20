Тагильские гимнастки одержали победу в чемпионате Свердловской области

Тагильские гимнастки одержали победу в чемпионате Свердловской области
Сегодня, 14:14СпортФото: pixabay.com
Девушки из Нижнего Тагила заняли призовые места в региональном чемпионате Свердловской области.

Соревнования чемпионата и первенства Свердловской области по спортивной гимнастике среди девушек, прошли в СШОР № 1. В нем приняли участие как юниоры, так и взрослые спортсменки, сообщает «Тагильский рабочий».

Команда СШОР № 1 по программе мастеров спорта в общем зачете чемпионата заняла первое место. В категории «Многоборье» Екатерина Писаревская одержала победу. Мария Горбоносова заняла третье место.

Среди юниорок в командном первенстве тагильские спортсменки заняли второе место. По программе мастеров спорта Елизавета Кузнецова получила третье место. Воспитанница школы Юлия Узянова получила «бронзу» среди кандидатов в мастера спорта.

Напомним, житель Нижнего Тагила Данил Тимербулатов занял первое место в третьем всероссийском детском футбольном турнире «Кубок защитника Отечества» среди игроков 2013 года рождения.

Материалы по теме:
спортпобедаспортивная гимнастикапризНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы