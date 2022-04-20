Тагильский тхэквондист Николай Райтаровский вернулся домой с «золотом» первенства РФ

Тагильский тхэквондист Николай Райтаровский вернулся домой с «золотом» первенства РФ
Тагильский тхэквондист Николай Райтаровский вернулся домой с «золотом» первенства РФ
Сегодня, 08:30СпортФото: TagilCity.ru
Спортсмен СШОР «Юпитер» Нижнего Тагила Николай Райтаровский привез домой золотую медаль со всероссийских соревнований по тхэквондо ВТФ. Впервые «золото» юниоров досталось тагильчанину.

На первенстве России по тхэквондо спортсмен Николай Райтаровский из Нижнего Тагила стал победителем в категории до 87 килограмм среди юниоров и юниорок до 21 года. Как рассказали редакции в СШОР «Юпитер», где тренируется тагильчанин, эта победа стала первой в копилке тагильчан.

Впервые в Нижний Тагил приехало «золото» первенства России по тхэквондо среди юниоров. Это большое достижение, добавили в спортшколе.

Фото:tagilcity.ru

Дипломом первой степени наградили не только тагильчанина Николая, но и его тренера — Елену Небогатову.

Соревнования проходили с 13 по 18 апреля в Нальчике, КБР. Медали между собой разыграли спортсмены из 47 регионов страны.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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