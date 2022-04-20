Тагильский тхэквондист Николай Райтаровский вернулся домой с «золотом» первенства РФ

На первенстве России по тхэквондо спортсмен Николай Райтаровский из Нижнего Тагила стал победителем в категории до 87 килограмм среди юниоров и юниорок до 21 года. Как рассказали редакции в СШОР «Юпитер», где тренируется тагильчанин, эта победа стала первой в копилке тагильчан.