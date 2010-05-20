Англичане принесли официальные извинения России

Глава Федерации футбола Англии лорд Дэвид Трисман выступил с обвинениями в адрес России и Испании. Британский лорд в частной беседе заявил, что россияне якобы обещали испанцам помочь подкупить судей на чемпионате мира по футболу в ЮАР. Взамен Испания согласилась снять свою заявку на проведения чемпионата 2018 года, чтобы увеличить шансы России. Трисман уверен, что в таком случае все латиноамериканские страны в исполкоме ФИФА проголосовали бы за российскую заявку. Его слова были записаны на диктофон и попали в британскую прессу, вызвав международный скандал.