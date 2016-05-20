Тагильские баскетболисты стали чемпионами области

Соревнования проходили на паркете «Старого соболя». В групповых этапах хозяева площадки разгромили гостей из Асбеста со счетом 83:22 и Новоуральска со счетом 57:46, но уступили краснотурьинцам.

Новоуральск, в свою очередь, победил представителей Краснотурьинска. По разнице забитых и пропущенных мячей команда обошла «соболей» в борьбе за медали. В итоге, новоуральцы взяли бронзу, проиграв в матче за 3-е место Екатеринбургу.

В завершающей игре на паркете встретились представители тагильской спортшколы №4 и команда Краснотурьинска. Баскетболистам из Нижнего Тагила удалось отыграться и за себя, и за своих проигравших земляков. Со счетом 45:41 воспитанники ДЮСШ №4 стали чемпионами областного первенства. Добавим, что это первые официальные соревнования тагильской команды.

В эту субботу «Старый соболь-2005», который занял в соревнованиях 5-е место, едет в Екатеринбург. Там состоится первенство среди их сверстников. А в Полевском скоро начнется областное первенство по баскетболу среди девочек 2005 года рождения. Нижний Тагил будут представлять подопечные Елизаветы Булатовой.