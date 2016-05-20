Тагильские спортсмены отправятся на Первенство мира (ФОТО)

На днях завершилось первенство России по кикбоксингу среди спортсменов до 15 лет. До финала соревнований в разделе лайт-контакт дошли воспитанники тагильской спортшколы «Уралец» Алёна Баркан и Семён Востриков.

Достойное выступление ребят помогло им войти в состав сборной страны. В конце лета тагильчане выступят на Первенства мира. Мировые соревнования пройдут с 27 августа по 3 сентября в Ирландии.

Другие воспитанники «Уральца», И. Селезнёв и М. Джумаев, в составе областной сборной выступят на Чемпионате УрФО по дзюдо среди мужчин и женщин. Уже завтра борцы будут отстаивать честь родного региона на матах в Сургуте.

Кроме того, тагильчанин Данил Бузилов, в составе команды УрФО, примет участие в VI Международных спортивных играх «Дети Азии».