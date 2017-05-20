Российские спортсмены и представители страхового бизнеса за круглым столом обсудили тему страхования стадионов (ФОТО)

Очередной круглый стол в гостиной редакции «Советского спорта» продолжил цикл встреч, посвященных теме спортивного бизнеса. 17 мая профессиональные спортсмены и специалисты страхового бизнеса обсуждали тему страхования стадионов.

На этот раз ведущим делового мероприятия выступил главный редактор Издательского дома известной российской газеты «Советский спорт» Николай Яременко.

Ольга Соколова, директор по финансам проекта по реконструкции стадиона «Динамо», рассказала об устройстве работы по страхованию рисков на примере уникального спорткомплекса. «Динамо» является самым старым стадионом Москвы, и его обновление позволит спортивному объекту принимать до 200 мероприятий в год.

Оксана Григорьева. являющаяся начальником Управления страхования рисков самого известного на Юге России горнолыжного комплекса, поделилась оценкой рисков при проектировании и строительстве крупнейшего в стране горнолыжного объекта с обширной спортивной и гостиничной инфраструктурой.

Анастасия Гребенкина, мастер спорта международного класса по фигурному катанию, рассказала об особенностях страхования в своей школе. Она отметила, что в последнее время родители все чаще стали страховать своих детей при занятиях спортом: это говорит о возросшей ответственности взрослых за здоровье маленьких спортсменов.

Также участникам встречи была интересна тема сравнения систем страхования в разных странах. Анастасия привела в пример те страны, под флагами которых она выступала в разные годы: Россия, Латвия, Армения.

Павел Цуркан и Михаил Алексеев – представители страховых компаний – говорили о проблеме страхования рисков на примере конкретной практики своих организаций.

Фото: «Советский спорт»