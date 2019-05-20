Две тысяч человек приняли участие в полумарафоне «ЗаБег» в Екатеринбурге

В забеге участвовали 18 городов России, среди которых Москва и Екатеринбург. В уральской столице, несмотря на дождь и прохладную погоду, приняли участие около двух тысяч горожан. Среди участников были замечены экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и серебряный призер Олимпийских игр 2004 года Олеся Красномовец. Участникам нужно было преодолеть дистанции в 2, 5, 10 и 21,1 километра.