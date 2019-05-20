Две тысяч человек приняли участие в полумарафоне «ЗаБег» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 19 мая прошел всероссийский полумарафон «ЗаБег», в нем приняли участие около двух тысяч человек, пишет портал Е1.
В забеге участвовали 18 городов России, среди которых Москва и Екатеринбург. В уральской столице, несмотря на дождь и прохладную погоду, приняли участие около двух тысяч горожан. Среди участников были замечены экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и серебряный призер Олимпийских игр 2004 года Олеся Красномовец. Участникам нужно было преодолеть дистанции в 2, 5, 10 и 21,1 километра.
Ради забега были перекрыты несколько улиц. Старт забега — от Театра драмы. Маршруты легкоатлетов проходили через центральные улицы Екатеринбурга — 8 Марта, Бориса Ельцина и проспект Ленина. Дистанцию в 2 километра бежали дети.
Екатеринбург принимает марафон уже третий раз. Как отмечают организаторы, основной задачей является развитие интереса к спорту и беговому движению в стране.