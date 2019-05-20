Сборная России обыграла сборную Швейцарии на ЧМ по хоккею

Сборная России победила со счетом 3:0. Счет открыл Артем Анисимов, на четвертой минуте забив гол в ворота соперников. На 27-й минуте шайбу забил Никита Кучеров. Третий гол также принадлежит ему, он не оставил швейцарцам шанса на победу, забив шайбу на 56-й минуте. Команда Швейцарии во время игры не смогла реализовать ни одного шанса, проиграв России с разгромным счетом.