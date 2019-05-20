Сборная России обыграла сборную Швейцарии на ЧМ по хоккею

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19 мая сборная России одержала победу над сборной Швейцарии на ЧМ по хоккею, проходящем в Словакии.
Сборная России победила со счетом 3:0. Счет открыл Артем Анисимов, на четвертой минуте забив гол в ворота соперников. На 27-й минуте шайбу забил Никита Кучеров. Третий гол также принадлежит ему, он не оставил швейцарцам шанса на победу, забив шайбу на 56-й минуте. Команда Швейцарии во время игры не смогла реализовать ни одного шанса, проиграв России с разгромным счетом.
Напомним, что в этом году российская сборная не проиграла ни одного матча ЧМ, одержав шесть побед подряд. Российские хоккеисты разгромили сборные Швейцарии, Чехии, Норвегии, Латвии, Италии и Австрии.
Чемпионат мира проходит с 10 по 26 мая. В следующем матче сборной России предстоит сразиться с действующим победителем турнира — сборной Швеции.
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