В европейском клубном футболе может появиться потолок зарплат

Президент Немецкого футбольного союза Фриц Келлер и председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге намерены предложить УЕФА ввести потолок зарплат в европейском клубном футболе. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на совместное заявление Келлера и Румменигге немецкой прессе.

«Сейчас существуют абсурдные зарплаты, а на трансферном рынке бессмысленно тратят огромные суммы, – заявил Келлер. – Все это не выдерживают никакой критики. Мы обязательно должны обсудить потолок зарплат. Я рад, что мы с господином Румменигге сошлись во мнении по этому вопросу. В ближайшее время мы направим письмо с нашем предложением президенту УЕФА Александеру Чеферину».

А вот, что добавил Румменигге: