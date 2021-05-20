Мбаппе - о возвращении Бензема в сборную Франции: В мире не так много игроков лучше

«Я счастлив. Мне всегда хочется играть с великими футболистами. В мире не так много игроков лучше, чем Бензема. У него есть опыт, но прежде всего у него есть талант. Сыграться с классными футболистами легко. Я уверен, что он очень быстро адаптируется», - приводит слова Мбаппе «Советский спорт».