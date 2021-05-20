В Книгу рекордов России попал атлет из Нижнего Тагила

Элемент с данным результатом впервые был зафиксирован в национальной книге рекордов. Молодой человек является лидером движения воркаута в Нижнем Тагиле. По его словам, для того, чтобы установить рекорд, пришлось долго тренироваться. Сначала Фанис Хайруллин пытался удержать ласточку не на пяти пальцах каждой руки, а на четырех. Постепенно спортсмен увеличивал интенсивность тренировок. После подготовки он попробовал повисеть с прямыми ногами. В результате получилось почти пять секунд. Со временем молодой человек добился нужного показателя на секундомере.