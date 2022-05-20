Калининградский клуб извинился перед «Уралочкой» за эмоционального тренера

Руководство волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда извинилось за слова своего тренера в адрес одной из спортсменок «Уралочки». Грубые слова списали на эмоции в решающий момент игры.

На сайте волейбольного клуба «Локомотив», тренер которого оскорбил спортсменку из «Уралочки», появилось сообщение со словами извинения. В своем обращении руководство калининградской команды акцентировало внимание на принципах взаимоуважения. Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны, сообщается на сайте клуба. Андрей Воронков, публично оскорбивший кубинскую волейболистку, назвав ее «обезьяной», был за это дисквалифицирован. Инцидент произошел 12 мая во время финальной игры «Уралочки» и «Локомотива».

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