Калининградский клуб извинился перед «Уралочкой» за эмоционального тренера

Калининградский клуб извинился перед «Уралочкой» за эмоционального тренера
Калининградский клуб извинился перед «Уралочкой» за эмоционального тренера
Сегодня, 22:00СпортФото: pixabay
Руководство волейбольного клуба «Локомотив» из Калининграда извинилось за слова своего тренера в адрес одной из спортсменок «Уралочки». Грубые слова списали на эмоции в решающий момент игры.

На сайте волейбольного клуба «Локомотив», тренер которого оскорбил спортсменку из «Уралочки», появилось сообщение со словами извинения. В своем обращении руководство калининградской команды акцентировало внимание на принципах взаимоуважения.

Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны, сообщается на сайте клуба.

Андрей Воронков, публично оскорбивший кубинскую волейболистку, назвав ее «обезьяной», был за это дисквалифицирован. Инцидент произошел 12 мая во время финальной игры «Уралочки» и «Локомотива».

Сюжеты:
Новости УрФО
Материалы по теме:
спортУралочкаволейбол#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы