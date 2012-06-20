Сегодня в Нижнем Тагиле состоялось первое совещание директоров спортивных школ по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью со всей России
С 20 по 22 июня будут проходить совещания директоров спортивных школ по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью. Со всей России в Нижний Тагил съехались представители из 19 регионов страны, чтобы встретиться на площадке горнолыжного комплекса СДЮСШОР «Аист» и обсудить вопросы организации работы спортивных школ.
Как сообщаетпресс-служба Администрации, подобных совещаний в стране не проходило с 1991года, и теперь в нашем городе собрались президент Федерации прыжков на лыжах страмплина и лыжного двоеборья РФ Александр Уваров, заместитель директорадепартамента государственной политики в сфере спорта высших достиженийМинспорта РФ Алексей Морозов, руководитель организационного управленияОлимпийского комитета России Юрий Юрьев, директор департамента науки,инновационной политики и образования Минспорта РФ Сергей Евсеев, исполняющийобязанности министра физической культуры, спорта и молодежной политикиСвердловской области Леонид Рапопорт.
На повесткедня выдвинуты к обсуждению вопросы политики государства в отношениидополнительного специального образования на примере Свердловской области. Ещеодной из актуальных тем является функционирование детско-юношеских спортивныхшкол в условиях современности.
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