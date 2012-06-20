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Сегодня в Нижнем Тагиле состоялось первое совещание директоров спортивных школ по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью со всей России
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Сегодня в Нижнем Тагиле состоялось первое совещание директоров спортивных школ по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью со всей России

20 июня 2012, 16:32Спорт
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