Летняя распродажа в «Манараге»!
20 июня 2016, 09:00Спортoffice@tagilcity.ru
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Только один день 21 июня 2016 года с 10.00 до 24.00 пройдет распродажа товаров для спорта и активного отдыха со скидками до 50%.
В этот день во всех магазинах сети «Манарага»* с большой экономией можно приобрести:
— снаряжение для пешего, водного и горного туризма (палатки, спальники, коврики, рюкзаки, шатры, тенты, байдарки, катамараны);
— велосипеды для взрослых и детей, городские, горные, круизеры, шоссейные и другие;
— беговелы, самокаты;
— одежду, обувь, аксессуары для велосипедистов, велоспорта и велотуризма;
— снаряжение для альпинизма и скалолазания;
— палатки, мебель и посуду для кемпинга и пикников;
— треккинговую обувь;
— треккинговые палки (в т.ч. для скандинавской ходьбы);
— детскую и взрослую одежду для активного отдыха.
Полный перечень брендов, участвующих в «Летней распродаже» и размеры скидок www.manaraga.ru .
* кроме интернет-магазина «Манарага»
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