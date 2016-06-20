Решающий матч между футбольными сборными России и Уэльса начнётся сегодня в полночь по времени Нижнего Тагила
20 июня 2016, 17:20СпортПавел Щербина
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Футбольный матч будет проходить в Тулузе на одноимённом стадионе.
Сюжеты: Нижний Тагил
После ничьей со сборной Англии и поражения от словаков шансы продолжить борьбу за звание Чемпиона Европы сборная России сохранит только в случае победы.
Выйдет ли на поле уроженец Нижнего Тагила – Олег Шатов, уже отметившийся голевой передачей, точно сказать невозможно. В настоящее время он тренируется по индивидуальной программе.
По местному времени прямая трансляция матча начнётся сегодня в полночь на телеканале «Россия 1».
© Эрик Х., TagilCity.ru
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