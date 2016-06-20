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Решающий матч между футбольными сборными России и Уэльса начнётся сегодня в полночь по времени Нижнего Тагила
Сюжеты:
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Решающий матч между футбольными сборными России и Уэльса начнётся сегодня в полночь по времени Нижнего Тагила

20 июня 2016, 17:20СпортПавел Щербина
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