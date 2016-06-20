Решающий матч между футбольными сборными России и Уэльса начнётся сегодня в полночь по времени Нижнего Тагила

После ничьей со сборной Англии и поражения от словаков шансы продолжить борьбу за звание Чемпиона Европы сборная России сохранит только в случае победы.

Выйдет ли на поле уроженец Нижнего Тагила – Олег Шатов, уже отметившийся голевой передачей, точно сказать невозможно. В настоящее время он тренируется по индивидуальной программе.

По местному времени прямая трансляция матча начнётся сегодня в полночь на телеканале «Россия 1».