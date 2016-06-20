Травмированный Олег Шатов тренируется индивидуально: возможно, он сразится с матче с Уэльсом
20 июня 2016, 09:40Спорт
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В минувшей игре сборной России по футболу уроженец Нижнего Тагила Олег Шатов получил травму. Матч, напомним, проходил в рамках Евро-2016.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тренер сборной заявил, что к игре нашей команды с Уэльсом полузащитник сборной имеет все шансы восстановиться.
Он получил мышечное повреждение и, пропустив несколько общих тренировок, занимается по индивидуальной программе.
Леонид Слуцкий пока сам не знает, будет ли тагильчанин участвовать в завтрашнем матче. Всё станет известно по результатам тренировки общей группы.
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