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Травмированный Олег Шатов тренируется индивидуально: возможно, он сразится с матче с Уэльсом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Травмированный Олег Шатов тренируется индивидуально: возможно, он сразится с матче с Уэльсом

20 июня 2016, 09:40Спорт
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