Травмированный Олег Шатов тренируется индивидуально: возможно, он сразится с матче с Уэльсом

Тренер сборной заявил, что к игре нашей команды с Уэльсом полузащитник сборной имеет все шансы восстановиться.

Он получил мышечное повреждение и, пропустив несколько общих тренировок, занимается по индивидуальной программе.

Леонид Слуцкий пока сам не знает, будет ли тагильчанин участвовать в завтрашнем матче. Всё станет известно по результатам тренировки общей группы.