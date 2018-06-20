Болельщики из Екатеринбурга отметили победу сборной России над сборной Египта (ВИДЕО)
20 июня, 10:55Спорт
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19 июня 2018 года команда России по футболу обыграла сборную Египта с результатом 3:1. Екатеринбургские болельщики сборной России по футболу отметили это событие. Фанаты поздравляли друг друга, махали флагами страны, танцевали на машинах.
Сюжеты: Екатеринбург
Центр города был заполнен автомобилями. Каждый поклонник футбола держал в руках государственный флаг, у некоторых флаг был нарисован на лице.
Болельщики из столицы Урала наблюдали за матчем в фан-зоне в парке им. Маяковского. После окончания матча фанаты двинулись к выходу, напевая «Катюшу», которая стала национальным гимном, сообщает URA.RU.
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На выходе из фан-зоны состоялась танцевальная битва между представителями Таджикистана и России. Музыкальным фоном послужило исполнение гимна России одним из болельщиков России на саксофоне.
Видео: URA.RU
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