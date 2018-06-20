Болельщики из Екатеринбурга отметили победу сборной России над сборной Египта (ВИДЕО)

Центр города был заполнен автомобилями. Каждый поклонник футбола держал в руках государственный флаг, у некоторых флаг был нарисован на лице.

Болельщики из столицы Урала наблюдали за матчем в фан-зоне в парке им. Маяковского. После окончания матча фанаты двинулись к выходу, напевая «Катюшу», которая стала национальным гимном, сообщает URA.RU.

На выходе из фан-зоны состоялась танцевальная битва между представителями Таджикистана и России. Музыкальным фоном послужило исполнение гимна России одним из болельщиков России на саксофоне.