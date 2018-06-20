Сборная России обыграла сборную Египта со счетом 3:1 (ФОТО)
20 июня, 10:15Спорт
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19 июня 2018 года команда России по футболу обыграла сборную Египта с результатом 3:1, что почти гарантирует участие в плэй-офф чемпионата мира впервые в истории страны.
Матч проходил в Санкт-Петербурге. По результатам первого тайма счет оставался 0:0.
Сразу после перерыва защитник команды-противника открыл счет, забив гол в свои ворота.
На 59-й минуте отличился Денис Черышев, показав интересную комбинацию. На правом фланге атаки Дзюба подключил Самедова, который сделал передачу русскому бразильцу Марио Фернандесу. Фернандес отдал мяч Черышеву.
Еще через две минуты третий гол был забит Артемом Дзюбой. Гол от египетской сборной был забит в ворота русской сборной на 73-й минуте матча, во время пенальти.
Сразу после триумфальной игры болельщики сборной России на ЧМ-2018 организовали перекличку в столичном метро.
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Фото: Life
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