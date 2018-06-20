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Сборные команды Перу и Франции прилетели в Екатеринбург для участия в ЧМ-2018
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сборные команды Перу и Франции прилетели в Екатеринбург для участия в ЧМ-2018

20 июня, 20:10Спорт
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