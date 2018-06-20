Сборные команды Перу и Франции прилетели в Екатеринбург для участия в ЧМ-2018

Сборная команда Франции прилетела 20 июня в Екатеринбург. 21 июня в уральской столице состоится матч Франция – Перу в рамках ЧМ-2018. В числе этой сборной − самый известный игрок Франции Антуан Гризманн.

После прилета команда была размещена в отеле на проспекте Ленина, где ранее проживала сборная Египта. Планируется, что сегодня у сборной Франции пройдёт тренировка на «Екатеринбург Арене», сообщает «Вечерний Екатеринбург».

Сборная Перу прибыла в Екатеринбург 19 июня вечером. Игроки заселились в отель на Новокольцовском тракте, где на прошлой неделе жили футболисты из Уругвая. Сегодня на Химмаше у сборной Перу состоялась тренировка перед игрой на ЧМ-2018.

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