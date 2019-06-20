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#домахорошо
Звёзды художественной гимнастики проведут в Нижнем Тагиле большой тренировочный сбор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Звёзды художественной гимнастики проведут в Нижнем Тагиле большой тренировочный сбор

Сегодня, 19:53СпортЮлия СтепановаФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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