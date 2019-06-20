Звёзды художественной гимнастики проведут в Нижнем Тагиле большой тренировочный сбор

Организатором спортивного события является Федерация художественной гимнастики Свердловской области, возглавляемая олимпийской чемпионкой и победительницей двух чемпионатов мира и чемпионата Европы Еленой Анатольевной Мурзиной.

На этих сборах наш главный козырь — украинская спортсменка Наталья Годунко. Сейчас она очень востребована как профессионал, огромное количество сборов проводит по всему миру. Я очень довольна, что нам удалось её заполучить. Она уникальна тем, что в своё время выступала и в индивидуальной программе, и в групповых упражнениях. Почему мы остановили свой выбор на ней? Наш вид спорта высоко координационный, и это та самая спортсменка, которая обладает высокой природной координацией. Наталья Годунко как никто актуальна на сегодняшний день, поскольку соответствует тенденциям мира в той методике, которую она преподаёт,прокомментировала Мурзина.

Марина Шпехт тренерует в Иваново. Она неоднократно становилась победителем международных соревнований, является бронзовым призёром чемпионата России по многоборью и мастером спорта международного класса. В феврале 2019 года она уже приезжала в Нижний Тагил на турнир «Ты сможешь сам».

В Иваново прогрессивная и эффективная школа, с призёрами чемпионата России. Ивановская школа славится своей отличительной стилистикой, из поколения в поколение у них передаётся интересная манера, нетрадиционная для других регионов. Марина обладает артистичностью и харизмой. Поэтому я остановила свой выбор на ней, чтобы и детям, и тренерам показать что-то новое, интересное, чтобы они для себя кое-что взяли, переняли, чему-то научились,отметила Елена Мурзина.

Также на тренировочные сборы ожидают хореографа из Верхней Пышмы Владимира Ласкова.

Обычно в спорте у нас хореографы — женщины, но его манера преподавания мне очень понравилась. Я видела, как на его уроках стоят воспитанницы, и это очень грамотно. Не каждая школа может похвастаться хореографом-мужчиной. Да и женский коллектив в Нижнем Тагиле он разбавит,уверена Мурзина.

Ещё два других педагога будут в течение недели развивать в юных спортсменках актёрское мастерство и артистичность. Это Ирина Голубка — преподаватель актерского мастерства и сценической речи, выпускница Народного театра-студии, а также художественный руководитель и режиссёр театра «ЗаЗеркалье», а также Елена Мещангина — театральный педагог, режиссёр, актриса, выпускница Пермского государственного института культуры. ⠀

Наш вид спорта требует артистичности, такая практика существует, в этом нет какого-то новаторства. Что касается основных сфер, которые бы мне хотелось для детей предусмотреть и удовлетворить в плане профессионализма, мы на этом сборе этими специалистами закрываем,сообщила руководитель региональной спортивной федерации.

Нижний Тагил будет принимать учебно-тренировочный сбор не случайно. Как рассказала с TagilCity.ru Елена Мурзина, в нашем городе есть подходящая площадка, «сооружение высочайшего класса» — ФОК «Президентский». В настоящее время и до начала августа проходит сбор заявок от всех желающих. Всего на время сбора планируется принять около ста юных спортсменок.

По словам Елены Мурзиной, с 2019 года нижнетагильская городская федерация художетсвенной гимнастики получит официальный статус, что для местных спортсменок будет большим плюсом.