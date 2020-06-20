В Екатеринбурге прошёл первый «коронавирусный» футбольный матч

«Урал» проиграл «Рубину» со счётом 1:2. Лучшим игроком матча стал грузинский полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия - спортсмен провел на поле всю встречу, забил эффектный гол и отдал результативную передачу. Болельщики были на трибунах в защитных масках и на положенном расстоянии в полтора метра друг от друга.

Свердловская команда открыла счёт в начале встречи, однако в конце первого тайма полузащитник казанской команды Кварцхелия забил ответный гол. После перерыва в результате красивой голевой передачи «Рубина» в ворота «Урала» был забит ещё один мяч.

Проведение спортивного состязания было под угрозой – в регионе пока уровень заболеваемости коронавирусом не идёт на спад. Однако в итоге губернатор Евгений Куйвашев всё-таки разрешил проведения первого «короновирусного» матча. Болельщиков решили пускать только тех, у кого уже проплачен годовой абонемент на игры свердловской команды – на стадионе люди должны находиться только с соблюдением строгих мер, которые были установлены роспотребнадзором. Общее количество болельщиков – не больше трёх с половиной тысяч.