В Екатеринбурге прошёл первый «коронавирусный» футбольный матч
Впервые за всё время пандемии в Екатеринбурге прошёл футбольный матч чемпионата России. Спустя три месяца без игр, на поле встретились свердловский «Урал» и казанский «Рубин».
«Урал» проиграл «Рубину» со счётом 1:2. Лучшим игроком матча стал грузинский полузащитник казанской команды Хвича Кварацхелия - спортсмен провел на поле всю встречу, забил эффектный гол и отдал результативную передачу. Болельщики были на трибунах в защитных масках и на положенном расстоянии в полтора метра друг от друга.
Свердловская команда открыла счёт в начале встречи, однако в конце первого тайма полузащитник казанской команды Кварцхелия забил ответный гол. После перерыва в результате красивой голевой передачи «Рубина» в ворота «Урала» был забит ещё один мяч.
Казанская команда в турнирной таблице подняла на одиннадцатое место, обогнав свердловчан.
Следующий матч «Урал» проведёт дома 28 июня – гостями свердловчан станет «Тамбов».
Проведение спортивного состязания было под угрозой – в регионе пока уровень заболеваемости коронавирусом не идёт на спад. Однако в итоге губернатор Евгений Куйвашев всё-таки разрешил проведения первого «короновирусного» матча. Болельщиков решили пускать только тех, у кого уже проплачен годовой абонемент на игры свердловской команды – на стадионе люди должны находиться только с соблюдением строгих мер, которые были установлены роспотребнадзором. Общее количество болельщиков – не больше трёх с половиной тысяч.