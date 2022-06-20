Массовые гонки на ретро-автомобилях прошли в Верхней Пышме

Массовые гонки на ретро-автомобилях прошли в Верхней Пышме
Массовые гонки на ретро-автомобилях прошли в Верхней Пышме
Сегодня, 12:22СпортЕлена ОзероваФото: 1MI
Гонки на ретро-автомобилях состоялись в Верхней Пышме.

На старт вышел 61 экипаж участников. Среди участников выбрали четыре победителя. «Кубок Урала по ретро-ралли» состоялся уже в третий раз. Его инициировал музейный комплекс УГМК.

Каждый год в соревновании принимают участие автомобили «Москвич», «Копейки» и «Волги» и европейские марки. Согласно правилам, возраст машины должен составлять как минимум 30 лет.

К примеру, тюменскому автомобилю из Тюмени исполнилось 50 лет. На своем Volkswagen Kaefer владельцы авто приехали из путешествия месяц назад. Был на выставке и авто Porsche 1969 года выпуска и «Волга» 1959 года.

В гонке машины проехали по 80 километров, старт был у Музея автомобильной техники Верхней Пышмы. Машины проезжали через центр Екатеринбурга. Соревновались автомобили не на скорость, а на точность прохождения маршрута.

1 место заняли экипажи из Екатеринбурга. В спортивном зачете победили BMW E21, в прогулочном заезде «Жигули», а в ретро-зачете победили «Porsche» и «Волга».

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Новости УрФО
автомобильгонкаРетро#2
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