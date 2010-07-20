Спортсменки из Нижнего Тагила стали победительницами всероссийского турнира по боксу
20 июля 2010, 09:27СпортОльга
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Представительницы спортивного клуба «Спутник» Ирина Потеева и Вера Слугина стали победительницами всероссийского турнира по боксу, который проходил в Анапе.
Обе провели по два боя, выиграв поединки с ощутимым преимуществом, сообщает ntagil.org. С 10 по 16 августа на Украине пройдет еще один международный турнир, который станет решающим этапом отбора на чемпионат мира.
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