В Нижнем Тагиле состоялось первенство области по прыжкам на лыжах с трамплина

Среди девочек 10-11 лет первое место заняла Ева Лавская, второе — Анна Омельчук. Среди мальчиков данной возрастной категории первое место завоевал Михаил Галушка, второе и третье — Семён Федюшин и Тимофей Федоров.

В возрасте от 12 до 14 лет среди девушек победу одержала Валерия Гай из Новоуральска, второе и третье места разделили воспитанники «Аиста» Рубина Михайлец и Марина Ниткина. Среди юношей призовые места заняли спортсмены из ГАУ СО СШОР «Аист» — Антон Бушуев, Игнат Мухин, Михаил Харин.