Мария Шарапова стала в этом году самой высокооплачиваемой спортсменкой мира

Основной доход 12-й ракетки мира - это выплаты по спонсорским и рекламным контрактам, а также гонорары за участие в различных мероприятиях. Наиболее крупные компании, с которыми у Марии Шараповой имеются соглашения, - Nike, Sony, Sony Ericsson, Tiffany, и Land Rover.

Как отмечает Forbes, агенты Шараповой уже давно и весьма успешно используют ее спортивные достижения. Еще на старте карьеры, выиграв в 2004 году престижный Уимблдонский турнир, Шарапова заключила выгодные контракты с Canon, Colgate-Palmolive и Motorola. С тех пор портфель рекламных соглашений теннисистки вырос в полтора раза.

Несмотря на недавнюю череду травм, Шарапова не потеряла деловой хватки: недавно она заключила договор с Nike на выпуск одежды, обуви и аксессуаров под своим именем. В течение ближайших восьми лет сделка принесет россиянке 70 миллионов долларов.