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Мария Шарапова стала в этом году самой высокооплачиваемой спортсменкой мира
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мария Шарапова стала в этом году самой высокооплачиваемой спортсменкой мира

20 августа 2010, 16:04СпортОльга
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