Чемпионат мира по матчевым гонкам завершился в Екатеринбурге

По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: первое место – команда Британии, второе место – Франция, третье место – Дания. Команды из России заняли 5, 6 и 7 места.

Всего в гонке приняли участие 11 команд из шести стран мира.

Победителям турнира вручили переходящий Кубок памяти Нуччи Нови Цеппеллини, его получила Люси Макгрегор как шкипер.