Чемпионат мира по матчевым гонкам завершился в Екатеринбурге

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В период с 13 по 18 августа 2018 года на Верх-Исетском пруду в городе Екатеринбурге проходил Чемпионат мира по матчевым гонкам среди женщин.
Сюжеты: Екатеринбург
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: первое место – команда Британии, второе место – Франция, третье место – Дания. Команды из России заняли 5, 6 и 7 места.
Всего в гонке приняли участие 11 команд из шести стран мира.
Победителям турнира вручили переходящий Кубок памяти Нуччи Нови Цеппеллини, его получила Люси Макгрегор как шкипер.
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В 2018 году Чемпионат мира по матчевым гонкам среди женщин проходил впервые в рамках Кубка Екатеринбурга.
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