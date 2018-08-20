Сотрудники ППС Нижнего Тагила приняли участие в матче по мини-футболу

В состязаниях приняли участие четыре футбольных команды первой, второй, третьей и четвертой роты отдельного батальона ППСП МУ МВД России«Нижнетагильское».

С помощью жеребьевки команды были разбиты на две подгруппы. Две сильнейшие команды, вышедшие из подгрупп, сыграли финальный матч.

Поболеть за полицейских собрались воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №2 Тагилстроевского района.

По итогам турнира победителем стала команда третьей роты. «Серебро» — у четвертой роты, которая проиграла победителю в серии пенальти. Третье место в турнире заняла команда роты №2.

Ребятам из социально-реабилитационного центра по окончании игры полицейские вручили торт.