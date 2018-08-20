Сотрудники ППС Нижнего Тагила приняли участие в матче по мини-футболу

Дружеский турнир по мини-футболу среди сотрудников ППС Нижнего Тагила прошел на базе ДЮСШ «Юпитер».
В состязаниях приняли участие четыре футбольных команды первой, второй, третьей и четвертой роты отдельного батальона ППСП МУ МВД России«Нижнетагильское».
С помощью жеребьевки команды были разбиты на две подгруппы. Две сильнейшие команды, вышедшие из подгрупп, сыграли финальный матч.
Поболеть за полицейских собрались воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних №2 Тагилстроевского района.
По итогам турнира победителем стала команда третьей роты. «Серебро» — у четвертой роты, которая проиграла победителю в серии пенальти. Третье место в турнире заняла команда роты №2.
Ребятам из социально-реабилитационного центра по окончании игры полицейские вручили торт.
Награждение победителей состоится 2 сентября на торжественном мероприятии, посвященном 95-летию со дня образования патрульно-постовой службы в системе МВД, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».