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Сотрудники ППС Нижнего Тагила приняли участие в матче по мини-футболу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники ППС Нижнего Тагила приняли участие в матче по мини-футболу

Сегодня, 21:10Спорт
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