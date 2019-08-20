«Уральская футбольная академия» построит центр за 496 миллионов рублей
Сегодня, 14:42СпортФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге «Уральская футбольная академия» ищет подрядчика на строительство нового футбольного центра. Начальная стоимость контракта 496 миллионов рублей, пишет «Правда УрФО».
Сюжеты: Екатеринбург
Проект разработан ООО «Архитектурная мастерская академика Белянкина», финансирование строительства осуществляется из региональной казны. Футбольный центр разместится по адресу улица Фестивальная, 8. Строительство должно завершиться в 2021 году.
Объект включает в себя четырехэтажное здание центра, футбольное поле площадью 6,4 тысячи квадратных метров, гаражный бокс, насосную станцию, тепловой пункт.
Исполнитель контракта определится 27 августа.
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