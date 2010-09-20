«Спутник» в третьем матче сезона уступил «Молоту-Прикамье»

В первом периоде гости забили быстрый гол, но через пять минут Виталий Жиляков сравнял счет. На перерыв пермяки ушли, ведя с преимуществом в две шайбы. Но «Спутник» смог отыграться: в середине второго периода целидостиг мощный бросок капитана Якова Ищенко, а в начале третьей двадцатиминутки неотразимо «выстрелил» Егор Рожков. Большего хозяевам добиться не удалось.

На 47-й минуте команда гостей результативно разыграла численное большинство и благополучно довела матч до победы. По сообщению пресс-службы «Спутника», главный тренер тагильских хоккеистов Алексей Ждахин заявил, что это поражение – из области психологии. В составе «Молота» много профессионалов с опытом выступления в Суперлиге и КХЛ, поэтому тагильчане изначально не верили в свои силы, но сделали все возможное, отметил Алексей Ждахин.