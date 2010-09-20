У Веры Слугиной – серебро Чемпионата мира по боксу

Как сообщалось ранее, представительница нижнетагильского клуба «Спутник»Вера Слугина вышла в полуфинал соревнований без особых проблем, одержавс большим преимуществом победы над своими соперницами. В полуфиналеученица Александра Малышева победила американку Кэшмир Джексон – 27:9.

В финале тагильчанка уступила действующей чемпионке мира и Европытурчанке Гулсум Татар – 1:13. Тем не менее серебро Веры Слугиной –весомый вклад в победу сборной России в командном зачете. 20 сентябрянаша национальная команда вернулась в Москву.