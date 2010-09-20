У Веры Слугиной – серебро Чемпионата мира по боксу
20 сентября 2010, 17:12СпортОльга
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У Веры Слугиной – серебро Чемпионата мира по боксу. Финальные поединки чемпионата прошли накануне в Бриджтауне (Барбадос).
Как сообщалось ранее, представительница нижнетагильского клуба «Спутник»Вера Слугина вышла в полуфинал соревнований без особых проблем, одержавс большим преимуществом победы над своими соперницами. В полуфиналеученица Александра Малышева победила американку Кэшмир Джексон – 27:9.
В финале тагильчанка уступила действующей чемпионке мира и Европытурчанке Гулсум Татар – 1:13. Тем не менее серебро Веры Слугиной –весомый вклад в победу сборной России в командном зачете. 20 сентябрянаша национальная команда вернулась в Москву.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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