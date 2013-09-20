Этап Кубка России по шахматам продолжается в Нижнем Тагиле: комментарий главного судьи Владимира Савчука

Ход турнира комментирует президент Свердловской областной шахматной федерации, главный судья соревнований Владимир Савчук.

- Особых сенсаций нет. Почти все гроссмейстеры находятся в лидирующей группе. Из хозяев достойно выступают наши ветераны, кандидаты в мастера спорта Александр Балберов и Анатолий Ожгибцев. Из молодых очень интересно смотрится совсем юный 10-летний Вячеслав Мишин. Отмечу и 16-летнего Артура Дилмухаметова, который тоже держится за лидирующей группой. Гроссмейстер Марина Романько сыграла несколько хороших партий и тоже находится в группе лидеров. В целом турнир проходит в доброжелательной атмосфере, игроки отзываются об организации достаточно лестно. Это неудивительно: организаторы сделали все от них зависящее, чтобы участники чувствовали себя комфортно. Думаю, многие из них захотят приехать сюда в будущем.

- Турнир перевалил через экватор. Среди игроков не заметно усталости?

- Здесь играют шахматисты достаточно высокого уровня, для них это обычное дело. Радует, что даже ветераны не отстают от молодежи, показывают солидную игру. Усталости пока не видно.

- Не было ли по ходу турнира протестов, замечаний от игроков?

- Пока ничего такого не было. Если появляются какие-то вопросы, спортсмены подходят, спрашивают. Кроме того, организаторы проводят анкетирование участников, чтобы узнать их мнение о турнире по всем направлениям: размещение, питание и т.д. Таким образом, у оргкомитета появится достоверная информация, на основании которой можно будет сделать выводы об организации соревнований.

Чтобы добиться очень высокого уровня, подобные турниры надо провести несколько раз. Хотелось бы, чтобы в будущем тагильский этап Кубка России собирал порядка сотни участников. Пока он малознаком, но скоро, думаю, станет известным. Эти соревнования делают честь Нижнему Тагилу, ведь обычно они проходят в более крупных городах, областных центрах.

Отмечу большое значение участия в нынешнем мемориале для молодежи – для нее это замечательная школа. Не так много турниров, где молодые игроки могут встретиться с гроссмейстерами, а здесь у них такая возможность есть.