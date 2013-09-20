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Этап Кубка России по шахматам продолжается в Нижнем Тагиле: комментарий главного судьи Владимира Савчука
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Этап Кубка России по шахматам продолжается в Нижнем Тагиле: комментарий главного судьи Владимира Савчука

20 сентября 2013, 18:50СпортЕвгения
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