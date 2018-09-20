Тагильские легкоатлеты заняли призовые места на первенстве области по кроссу

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Трое тагильских легкоатлетов заняли призовые места в первенстве Свердловской области по кроссу.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего в соревнованиях приняли участие шестеро спортсменов. В забеге на три тысячи метров завоевала золото Екатерина Слюнко, Евгений Протасов в той же дисциплине стал вторым, Никита Солодов на дистанции в восемь км показал лучшее время в возрастной категории «взрослые».
Соперниками тагильчан были спортсмены из 8 городов области. Забеги проходили в возрастных категориях от 12 до 31 года.
Видео
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Видео: Тагил-ТВ
В командном первенстве тагильчане не вошли в число лидеров. Там первое место заняли спортсмены из Екатеринбурга, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
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