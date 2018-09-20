Тагильские легкоатлеты заняли призовые места на первенстве области по кроссу

Всего в соревнованиях приняли участие шестеро спортсменов. В забеге на три тысячи метров завоевала золото Екатерина Слюнко, Евгений Протасов в той же дисциплине стал вторым, Никита Солодов на дистанции в восемь км показал лучшее время в возрастной категории «взрослые».