Уральский спортсмен Михаил Асташов вернулся в Екатеринбург после паралимпиады в Токио

В аэропорту «Кольцово» паралимпийского чемпиона встречали друзья, поклонники и тренеры, а также чиновники от спорта Свердловской области, сообщает «Областная газета».
По словам Михаила Асташова, в ближайшем будущем он уже начинает подготовку к очередным паралимпийским играм. Министр спорта Свердловской области Михаил Раппопорт заявил, что регион вносит серьезный вклад в победы на Олимпийских и Паралимпийских играх сборной России. Он также поздравил паралимпийского чемпиона.
Задержка с возвращением Михаила Асташова на Урал связана с посещением праздничных мероприятий и приемом у главы России Владимира Путина.
Напомним, двукратный чемпион Паралимпийских игр в Токио Михаил Асташов завоевал две золотые медали по велоспорту в классе C1.