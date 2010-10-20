Надежда умирает последней
20 октября 2010, 16:23СпортАнка
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«Спутник» одолел московских гостей.
Матч между тагильчанами и «Крыльями Советов» собрал практически полные трибуны. Большинство пришло посмотреть на легендарные «Крылышки». Хоккеисты «Спутника» с первых минут навязали соперникам свою игру и добились яркой победы: 4:3. Как рассказал пресс-службе «Спутника» тагильский нападающий Владимир Дудров, на матч все ребята вышли раскрепощенными, получали удовольствие игры, выполнили установку действовать активно.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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