Тагильские подростки поборются за звание лучшей «белки»

Как рассказали коррепнондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе горнолыжного комплекса, для участия в соревнованиях не требуется специальная спортивная подготовка. Единственное ограничение, вызванное требованиями безопасности — рост не ниже 130 см. Участники соревнований должны пройти веревочные препятствия, находящихся на высоте от 2 до 6 метров за минимальное время. Победители получат ценные призы. Регистрация участников начнется в 10 часов.