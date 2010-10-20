Тагильские подростки поборются за звание лучшей «белки»
20 октября 2010, 16:34СпортАнка
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В воскресение, 24 октября, в веревочном парке горнолыжного комплекса «Гора Белая» пройдет открытое первенство города по туристическому многоборью «Мини-Белка» среди подростков от 12 до 17 лет.
Как рассказали коррепнондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе горнолыжного комплекса, для участия в соревнованиях не требуется специальная спортивная подготовка. Единственное ограничение, вызванное требованиями безопасности — рост не ниже 130 см. Участники соревнований должны пройти веревочные препятствия, находящихся на высоте от 2 до 6 метров за минимальное время. Победители получат ценные призы. Регистрация участников начнется в 10 часов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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