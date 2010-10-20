УВЗ будет строить велодорожки

Председателем совета выбран директор по персоналу Уралвагонзавода Сергей Саранчук. Финансирование проектов будет осуществляться за счет членских взносов, форма и размер которых еще обговаривается. Полученные средства предполагается направить на поддержку как уже существующих спортивных школ, так и на создание новых.

Кроме того, материальную помощь получат перспективные спортсмены и их тренеры. Попечительский совет, возможно, будет инициировать строительство велосипедных дорожек и специальных велотреков. По данным президента Федерации Николая Судакова, на сегодня велоспортом в регионе занимается порядка 40 тысяч человек, детей и взрослых. Создание попечительского совета подтолкнёт развитие этого вида спорта, позволит создать команду, которая сможет достойно представлять Свердловскую область на российской и международной спортивной арене, считает Николай Судаков.