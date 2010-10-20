УВЗ будет строить велодорожки
УВЗ поддержит велоспорт.
НПК Уралвагонзавод вошла в состав Попечительского совета Федерации велоспорт-маунтинбайка, велоспорт-трека, велоспорт-шоссе Свердловской области. Совет создан по инициативе администрации корпорации и лично генерального директора Олега Сиенко, отметили в пресс-службе предприятия.
Председателем совета выбран директор по персоналу Уралвагонзавода Сергей Саранчук. Финансирование проектов будет осуществляться за счет членских взносов, форма и размер которых еще обговаривается. Полученные средства предполагается направить на поддержку как уже существующих спортивных школ, так и на создание новых.
Кроме того, материальную помощь получат перспективные спортсмены и их тренеры. Попечительский совет, возможно, будет инициировать строительство велосипедных дорожек и специальных велотреков. По данным президента Федерации Николая Судакова, на сегодня велоспортом в регионе занимается порядка 40 тысяч человек, детей и взрослых. Создание попечительского совета подтолкнёт развитие этого вида спорта, позволит создать команду, которая сможет достойно представлять Свердловскую область на российской и международной спортивной арене, считает Николай Судаков.
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