Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью», в котором его команда победила со счетом 3:1 и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции.

«Конечно, мы довольны победой. «Сибирь» хотела выиграть, нам удалось хорошее начало, забили. Был гандикап в три шайбы, хорошо, что довели игру до логического завершения, до победы без нервотрепки. У нас есть много вещей, которые нам предстоит улучшать», – цитирует Квартальнова «Советский спорт» с ссылкой на клубную пресс-службу казанцев.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter