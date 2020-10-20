Тагильские слаломисты привезли пять медалей с первенства России

Первенство России по гребному слалому среди юниоров до 24 лет завршилось в нижегородской Окуловке.
В командном зачете уральцы стали третьими, они выступали только половиной состава — мужскими экипажами.
Дмитрий Храмцов стал первым в каноэ-одиночке, также как и в 2019 году. Александр Харламцев занял третье место, «серебро» у Павла Котова из Югры.
Еще одно «золото» спортсмены «Уральца» взяли в командной гонке каноэ-одиночек, они обогнали соперников из Москвы и ХМАО.
Дмитрий Лабасов принес команде «серебро» в гонке на байдарках. В командном заезде байдарок сборная финишировала второй.
Напомним, тагильчанин Дмитрий Храмцов на первенстве Европы по гребному слалому занял третье место среди юниоров.