Кушвинский «Горняк» сыграл свой первый матч в хоккейном турнире «Лига заводов»
Сегодня, 14:05СпортФото: Федерация хоккея Свердловской области
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19 ноября в Кушве местная команда «Горняк» сыграла свой дебютный матч в первенстве по хоккею среди промышленных предприятий Свердловской области «Лига заводов», который проводится уже в третий раз. Их оппонентом выступала Первоуральская команда «Трубопром».
Сюжеты: Кушва
По итогу состязания «Горняк» уступил «Трубопрому» со счётом 2:3. Стоит отметить, что одним из нападающих команды-дебютанта выступал глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин. Игра проходила на «Благодать-Арене», которая открылась в Кушве летом этого года.
Следующим противником «Горняка» выступит команда «Белоярская АЭС» из города Заречный. Матч пройдёт 24 ноября в городе Асбест.
Всего в турнире участвует 10 команд. На первом этапе участники проведут двухкруговой турнир, по итогам которого определятся победитель и призёры первенства, а затем восемь лучших коллективов в серии плей-офф разыграют Кубок «Лиги Заводов», сообщает Федерация хоккея Свердловской области.
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