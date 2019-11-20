Кушвинский «Горняк» сыграл свой первый матч в хоккейном турнире «Лига заводов»

По итогу состязания «Горняк» уступил «Трубопрому» со счётом 2:3. Стоит отметить, что одним из нападающих команды-дебютанта выступал глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин. Игра проходила на «Благодать-Арене», которая открылась в Кушве летом этого года.

Всего в турнире участвует 10 команд. На первом этапе участники проведут двухкруговой турнир, по итогам которого определятся победитель и призёры первенства, а затем восемь лучших коллективов в серии плей-офф разыграют Кубок «Лиги Заводов», сообщает Федерация хоккея Свердловской области.