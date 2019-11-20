В Нижнем Тагиле в период мировых соревнований усилят контроль за содержанием улиц

Кубок мира — один из важнейших международных событий в мире прыжков на лыжах с трамплина. В дни его проведения город ожидает принять несколько тысяч иностранных спортсменов и зрителей. На мероприятие приглашены представители городов-побратимов. Нужно чтобы гости увидели Нижний Тагил с самой лучшей стороныподчеркнул глава мэр города.