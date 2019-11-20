В Нижнем Тагиле в период мировых соревнований усилят контроль за содержанием улиц
Сегодня, 18:27СпортФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поручил усилить контроль за уборкой и содержанием улиц в период проведения Кубка мира по прыжкам с трамплина, сообщает пресс-служба администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Кубок мира — один из важнейших международных событий в мире прыжков на лыжах с трамплина. В дни его проведения город ожидает принять несколько тысяч иностранных спортсменов и зрителей. На мероприятие приглашены представители городов-побратимов. Нужно чтобы гости увидели Нижний Тагил с самой лучшей стороныподчеркнул глава мэр города.
Как отметил директор спортивной школы «Аист» Яков Миленький, в этом году ожидается рекордное количество стран-участников. Своё участие подтвердили 15 стран. До 25 ноября ожидается подтверждение от Кореи, Румынии и Эстонии.
Напомним, этап мировых соревнований по прыжкам с трамплина среди мужчин пройдёт в Нижнем Тагиле уже в пятый раз.
В Нижнем Тагиле в декабре вновь пройдёт Кубок мира по прыжкам с трамплина
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