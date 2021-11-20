Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина стартовал в Нижнем Тагиле

В этапе приняли участие 72 летающих лыжника из 19 стран, победу одержал польский спортсмен Камил Стох. По итогам соревнований 50 мужчин продолжат борьбу, среди них шестеро россиян, сообщает «Тагильский рабочий».
Мужская и женская сборные могут показать хороший результат в этом сезоне, считает главный тренер сборной России по прыжкам с трамплина Евгений Плехов. У мужской команды пройдет 17 этапов Кубка мира, а у женщин — 12.
Лидер женской команды Ирина Аввакумова в прошлом сезоне заняла седьмое место на чемпионате мира. В мужской сборной Евгений Климов показал высокие результаты, рассказал он в эфире спортивного радио «Движение».
Напомним, с 19 по 21 ноября В Нижнем Тагиле проходят соревнования среди летающих лыжников-мужчин. Женщины будут выступать на трамплинах на горе Долгая 25 по 27 ноября. На трибуны допускаются только зрители с QR-кодами и не более 500 человек.