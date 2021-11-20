Этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина стартовал в Нижнем Тагиле

19 ноября на горе Долгая в Нижнем Тагиле начался этап Кубка мира среди летающих лыжников-мужчин. Они будут соревноваться три дня.

В этапе приняли участие 72 летающих лыжника из 19 стран, победу одержал польский спортсмен Камил Стох. По итогам соревнований 50 мужчин продолжат борьбу, среди них шестеро россиян, сообщает «Тагильский рабочий». Мужская и женская сборные могут показать хороший результат в этом сезоне, считает главный тренер сборной России по прыжкам с трамплина Евгений Плехов. У мужской команды пройдет 17 этапов Кубка мира, а у женщин — 12. Лидер женской команды Ирина Аввакумова в прошлом сезоне заняла седьмое место на чемпионате мира. В мужской сборной Евгений Климов показал высокие результаты, рассказал он в эфире спортивного радио «Движение». Напомним, с 19 по 21 ноября В Нижнем Тагиле проходят соревнования среди летающих лыжников-мужчин. Женщины будут выступать на трамплинах на горе Долгая 25 по 27 ноября. На трибуны допускаются только зрители с QR-кодами и не более 500 человек. Впервые в истории летающие лыжники откроют сезон в Нижнем Тагиле

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