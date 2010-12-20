Юные хоккеисты «Спутника» Нижнего Тагила одержали четыре уверенные победы
20 декабря 2010, 17:18СпортАнка
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Очередные игры первенства России провели хоккеисты «Спутника-96» и «Спутника-97».
Игроки 1996 г.р. на выезде дважды победили сверстников из челябинского «Мечела» - 5:2 и 8:3. Хоккеисты на год младше на домашнем льду одержали две убедительные победы над соперником из курганского «Зауралья» - 5:1 и 6:0. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», завтра хоккеисты «Спутника» проведут матч чемпионата ВХЛ на выезде с орским «Южным Уралом».
23 декабря тагильчане сыграют с челябинским «Мечелом». Домашние матчи состоятся 27 и 29 декабря с командами «Ермак» г. Ангарск и «Казцинк-Торпедо» г. Усть-Каменогорск. Начало: 18.30.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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