Юные хоккеисты «Спутника» Нижнего Тагила одержали четыре уверенные победы

Игроки 1996 г.р. на выезде дважды победили сверстников из челябинского «Мечела» - 5:2 и 8:3. Хоккеисты на год младше на домашнем льду одержали две убедительные победы над соперником из курганского «Зауралья» - 5:1 и 6:0. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», завтра хоккеисты «Спутника» проведут матч чемпионата ВХЛ на выезде с орским «Южным Уралом».