В Нижнем Тагиле выберут лучших тренеров

Главной целью конкурса организаторы считают повышение эффективности работы тренеров и педагогов дополнительного образования. В рамках конкурса педагоги и тренеры будут соревноваться в теории и практике преподавания. Практическая часть соревнований подразумевает проведение открытых занятий с применением «здоровьесберегающих технологий», самопрезентацию, домашнее задание и выполнение творческих заданий.