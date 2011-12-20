В Нижнем Тагиле выберут лучших тренеров
20 декабря 2011, 19:11Спорт
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С завтрашнего дня в Нижнем Тагиле стартует V городской конкурс профессионального мастерства среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Жюри выберут лучшего тренера-преподавателя учреждений физкультурно-спортивной направленности города в 2011 году.
Главной целью конкурса организаторы считают повышение эффективности работы тренеров и педагогов дополнительного образования. В рамках конкурса педагоги и тренеры будут соревноваться в теории и практике преподавания. Практическая часть соревнований подразумевает проведение открытых занятий с применением «здоровьесберегающих технологий», самопрезентацию, домашнее задание и выполнение творческих заданий.
Среди приглашенных на конкурс гостей мэр Нижнего Тагила, начальник Управления образования, главы районных администраций и другие чиновники города.
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