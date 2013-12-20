Тагильская «молодежка» разгромила хоккеистов из Медногорска - 3:0

На протяжении всего матча хоккеисты обеих команд вели активную игру. Тому в свидетельство первый период матча, который отыграли по нулям - никто не хотел уступать. В середине второго периода отличился Ярослав Хромых. С передач Никиты Титова и Владислава Воропаева нападающий «Юниор-Спутника» открыл счет в игре. Через несколько минут хозяева льда протолкнули в ворота соперника и вторую шайбу, но после просмотра игрового момента, судья не засчитал гол. В завершающей двадцатиминутке Владимир Боровков записал еще один гол в свой актив. А на шестой минуте матча Дмитрий Поляков бросил шайбу от синей линии, и она рикошетом от конька защитника оказалась в сетке противника.

Третья победа подряд, девять очков из девяти – хороший подарок себе и болельщикам к Новому году. Следующий матч «Юниор-Спутник» проведет на выезде. 4 января тагильские хоккеисты встретятся с командой «Ирбис» г.Казань.

Дмитрий Андреев главный тренер ХК «Металлург»:

- Я считаю, что команда соперника заслуженно победила, хотя мы тоже играли неплохо, но у нас одна беда. В этой поездке, я не знаю, что случилось с командой, мы не забиваем голы. Нам есть над чем работать, мы не опускаем руки. Я и в Челябинске сказал после поражения 1:2, что мы все равно будем биться до последнего, чтобы попасть в зону плей-офф в своем дивизионе «Поволжье».

- Чего не хватило в игре с «Юниор-Спутником»?

- С одной стороны, эти игры, которые по одной, их очень легко играть, а с другой стороны и тяжело, по причине, если команда начинает проигрывать или наоборот вести в счете, тяжелее отыгрываться. Любая ошибка наказывается, что в принципе, нам сегодня и показала игра нижнетагильского «Юниор-Спутника». Ребята выполнили установку тренера, забили те голы, которые и должны были забить. Я считаю, что «Юниор-Спутник» достойная команда. Пользуясь моментом, хочу поздравить тагильских болельщиков с наступающим Новым годом.

Владислав Хромых главный тренер ХК «Юниор-Спутник»:

- О чем мы говорили на предыгровой установке, у нас все получилось. Знали, что соперник играет дисциплинированно, терпеливо, ждет своего момента. Игрой я доволен, особенно внутренним настроем команды, той атмосферой, которая царила и на лавке и в перерывах в раздевалке. Ребята понимали, что это последняя игра в этом году. Плюс играем «дома». Хоккеисты хотели показать себя, и у них это получилось. Где-то друг друга подстраховывали, где-то выручал вратарь. Не обошлось и без ошибок, которые были в каждом периоде.

Фотография с послематчевой конференции предоставлена СК «Спутник»