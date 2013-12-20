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Тагильская «молодежка» разгромила хоккеистов из Медногорска - 3:0
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильская «молодежка» разгромила хоккеистов из Медногорска - 3:0

20 декабря 2013, 09:45Спорт
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