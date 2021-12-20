Очередной «Матч Звезд» впервые пройдет в Ледовом дворце Нижнего Тагила

Нижний Тагил впервые примет хоккеистов в рамках «Матча звезд». Как рассказал редакции TagilCity.ru директор тагильской команды «Лесоруб» Николай Луганский, в состав одной из студенческих сборных войдут сразу три хоккеиста из Нижнего Тагила.
Ян Денисов, Макар Макаров и Александр Лебединец выйдут на арену Дворца ледового спорта. Ребята будут играть за команду Востока. Это будет не просто игра, это будет мастер-шоу и противостояние двух сборных, сообщил TagilCity.ru Николай Луганский.
Матч будет проходить в три этапа — в форматах «3 на 3», «4 на 4» и в полном составе двух сборных.
Всего на лед выйдут 34 хоккеиста из 16 студенческих команд России. Игра в Нижнем Тагиле — юбилейная. Она приурочена к 75-летию отечественного хоккея. Этот праздник традиционно отмечают в России 22 декабря.
Первый «Матч звезд» проводился в 2016 году в Москве, далее в 2017 году СХЛ принимал Санкт-Петербург, в 2019 году — Тамбов, а в прошлом году турнир прошел в Челябинске.
«Матч звёзд-2021» пройдет 22 декабря в 18 часов в Ледовом дворце.